Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi’nde yürüttükleri uygulama sırasında ara sokaklarda ilerleyen bir motosikleti durdurdu. Ekipler, motosiklette bulunan E.İ. ile B.C.’nin davranışlarından şüphelenerek detaylı arama yaptı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve yanlarında bulunan çantada yapılan incelemede toplam 4 kilo 178 gram ağırlığında, macun esrar (reçine esrar) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.İ. ve B.C. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C. hakkında adli kontrol kararı verildi. E.İ. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.