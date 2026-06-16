HSK tarafından daha önce hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan Kahveci'nin dosyası, müfettiş raporunun tamamlanmasının ardından İkinci Daire'nin gündemine geldi. Yapılan değerlendirme sonucunda Kahveci'nin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Yakup Ali Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden sonra HSK kararnameleriyle önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanmış, ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

Söz konusu karar, Antalya yargı çevrelerinde ve hukuk camiasında günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

YAKUP ALİ KAHVECİ KİMDİR?

Meslek hayatına Cumhuriyet savcısı olarak başlayan Yakup Ali Kahveci, kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı illerinde görev yaptı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ve Kırklareli'nin Vize ilçesindeki görevlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda bulundu.

Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Kahveci, 2024 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. 2026 yılında yayımlanan HSK kararnameleriyle önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.