1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıran bir kişi, yüzde 47 yıllık faiz oranı üzerinden yaklaşık 33 bin 990 TL net kazanç elde edebiliyor. Daha düşük oranlarda ise getiri 30 bin TL seviyesine yaklaşıyor.

Yeni hesap şöyle:

Yüzde 42,5 faiz: Yaklaşık 30 bin 740 TL net kazanç

Yüzde 45 faiz: Yaklaşık 32 bin 540 TL net kazanç

Yüzde 47 faiz: Yaklaşık 33 bin 990 TL net kazanç

Bu rakamlar 1 milyon TL anapara ve 32 günlük vade üzerinden yapılan örnek hesaplamalara dayanıyor. Bankaların kampanya şartları, yeni müşteri oranı, vade süresi ve stopaj kesintisi nedeniyle net kazanç değişebiliyor.

TCMB’nin son faiz kararında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması da mevduat piyasasındaki yüksek oranların yakından izlenmesine neden oldu.