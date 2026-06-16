Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 16 Haziran 2026 Süper Loto çekilişi sonuçlandı. Büyük ikramiye tutarının 1 milyar 57 milyon 379 bin 344 TL olarak açıklandığı çekiliş, vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.

Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

16 Haziran 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan rakamlar şöyle sıralandı:

23 - 8 - 60 - 58 - 32 - 14

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANILDI MI?

Çekilişin ardından vatandaşlar, 1 milyar 57 milyon 379 bin 344 TL'lik büyük ikramiyenin isabet edip etmediğini araştırmaya başladı.

Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, kaç kişinin kazandığı ve kupon dağılımına ilişkin resmi bilgiler, Milli Piyango'nun sonuç sorgulama sistemi üzerinden açıklanacak.

KUPONLAR NASIL SORGULANACAK?

Süper Loto oyuncuları, kuponlarını resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için şu bilgiler gerekiyor:

Bilet veya kupon numarası

Çekiliş tarihi

Oynanan kolon bilgisi