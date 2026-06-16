Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından biri olan Spotify, 16 Haziran Salı günü yaşanan erişim sorunlarıyla kullanıcıların gündemine oturdu. Milyonlarca kullanıcı, uygulamada bağlantı problemleri yaşadığını sosyal medya üzerinden paylaşırken, "Spotify çöktü mü?" ve "Spotify ne zaman düzelecek?" soruları arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Kullanıcıların bir kısmı uygulamaya giriş yapamadığını, bazı kullanıcılar ise şarkıların yüklenmediğini, çalma listelerinin açılmadığını ve uygulamanın yavaş çalıştığını bildirdi. Sorun hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde hissedildi.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

16 Haziran itibarıyla Spotify'da erişim problemleri yaşayan kullanıcı sayısında artış gözlemlendi. Ancak haberin hazırlandığı saat itibarıyla platform tarafından tüm sistemi etkileyen küresel bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Benzer durumlarda sorunların genellikle sunucu yoğunluğu veya teknik altyapı kaynaklı olduğu biliniyor.

SPOTIFY NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan erişim sorunlarının nedeni henüz netlik kazanmış değil. Kullanıcıların karşılaştığı başlıca problemler şu şekilde sıralanıyor:

Şarkıların yüklenmemesi

Çalma listelerinin açılmaması

Hesaptan otomatik çıkış yapılması

Uygulamanın donması

Bağlantı hatası uyarıları

Spotify'ın daha önce yaşadığı benzer sorunların büyük bölümü birkaç saat içerisinde giderilmişti.

SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify tarafından erişim sorununun ne zaman tamamen çözüleceğine ilişkin resmi bir saat paylaşılmadı. Ancak geçmişte yaşanan benzer kesintiler incelendiğinde teknik ekiplerin sorunu genellikle kısa süre içerisinde çözüme kavuşturduğu görülüyor.

Kullanıcılar güncel durumu Spotify'ın resmi durum sayfaları ve destek hesapları üzerinden takip edebiliyor.