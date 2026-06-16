Finans analisti ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki son gelişmelerin ardından altın ve gümüş yatırımcılarına önemli mesajlar verdi. Özellikle ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün piyasalardaki risk algısını azalttığını belirten Memiş, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, yıl sonuna kadar değerli metallerde yüksek oynaklığın devam edeceğini ifade ederek, tek bir yatırım aracına yönelmenin risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ PİYASALARI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin küresel piyasalarda olumlu bir hava oluşturduğunu belirten Memiş, bu durumun özellikle borsa piyasalarına destek verdiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da yeniden yükseliş eğiliminin başladığını ifade eden Memiş, petrol fiyatlarındaki düşüşün yatırımcı güvenini artırdığını dile getirdi.

GRAM ALTIN İÇİN 6.700 VE 6.850 LİRA SEVİYELERİNE DİKKAT

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının 4.340 dolar, gram altının ise Kapalıçarşı'da 6.581 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararının piyasalar açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Memiş, yeni Fed Başkanı'nın vereceği mesajların kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

Buna rağmen yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların şu seviyeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti:

Ons altın: 4.450 dolar

4.450 dolar Gram altın: 6.700 lira

6.700 lira Gram altın ikinci direnç: 6.850 lira

GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKABİLİR

İslam Memiş, önümüzdeki birkaç aylık süreçte gümüşün altına göre daha güçlü performans gösterebileceğini söyledi.

Gümüş piyasasında takip edilmesi gereken seviyeleri de paylaşan Memiş şu değerlendirmede bulundu:

Ons gümüş: 75 dolar teknik direnç

75 dolar teknik direnç Gram gümüş: 104 lira

104 lira Hedef seviye: 115 lira

Altın-gümüş rasyosunun yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Memiş, gümüşün önümüzdeki dönemde öne çıkabileceğini belirtti.

YATIRIMCILARA TEMKİNLİ OLUN UYARISI

Yıl sonuna kadar piyasalarda sert fiyat hareketlerinin devam edebileceğini söyleyen Memiş, yatırımcıların tüm birikimlerini tek bir yatırım aracında değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı.

Çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine dikkat çeken Memiş, ons altında daha önce paylaştığı geniş bant tahmininin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Buna göre ons altında 3.880 dolar ile 5.880 dolar arasında geniş bir fiyat aralığında hareket görülebileceğini, yıl içerisinde hem yeni diplerin hem de yeni zirvelerin oluşabileceğini söyledi.