2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, I Grubu'nda oynanan Fransa-Senegal mücadelesiyle devam etti. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu, turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birine ev sahipliği yaptı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, yıldız futbolcularıyla sahaya çıkarken, Afrika futbolunun güçlü temsilcisi Senegal sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yaptı.

FRANSA'NIN İLK 11'İ

Teknik heyetin tercih ettiği kadro şu isimlerden oluştu:

Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue, Mbappe.

SENEGAL'İN İLK 11'İ

Senegal ise mücadeleye şu kadroyla başladı:

Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissa Gueye, Papa Gueye, Sarr, Mane, Jackson.

KARŞILAŞMA TRT 1'DEN CANLI YAYINLANDI

Fransa ile Senegal arasındaki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başladı. Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluştu.

FRANSA ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN

Fransa, geniş yıldız havuzuyla turnuvanın en güçlü ekipleri arasında gösteriliyor.

Hücum hattında Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Desire Doue gibi isimler teknik ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.

Orta sahada ise deneyim ve dinamizmi bir araya getiren kadro yapısı, Fransa'nın şampiyonluk iddiasını güçlendiriyor.

SENEGAL YENİ BİR SÜRPRİZİN PEŞİNDE

Afrika futbolunun son yıllardaki en istikrarlı takımlarından Senegal, fizik gücü ve hızlı hücum organizasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Sadio Mane liderliğindeki ekip, Dünya Kupası'nda yeni bir sürprize imza atmayı hedefliyor.

I Grubu'ndaki bu kritik karşılaşmanın sonucu, gruptaki puan dengeleri açısından büyük önem taşıyor.