'Panter Emel' lakabıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türk sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca birçok yapımda yer alan Yıldız'ın vefatı, sanat camiasında üzüntüyle karşılandı.
ACI HABERİ TUNA ARMAN DUYURDU
Oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Panter Emel'i kaybettik. Yarın öğle namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti. Hep 'sevinin' derdin Emel abla. Gittiğini duyunca çok üzgünüm."
Paylaşımın ardından sanat dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı yayımladı.
FATİH CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
TÜRK SİNEMASININ TANINAN İSİMLERİ ARASINDA YER ALIYORDU
Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde rol alan Emel Yıldız, kamuoyunda özellikle 'Panter Emel' lakabıyla tanındı. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve enerjik kişiliğiyle hafızalarda yer edinen sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.
Öte yandan, ölüm nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.