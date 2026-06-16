CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile Özgür Özel'e yakın isimler arasındaki görüş ayrılıkları devam ederken, gözler bir yandan da tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğine çevrilmiş durumda.

“RESMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİL”

Programda yöneltilen "Ekrem İmamoğlu hâlâ CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna yanıt veren Berhan Şimşek, "Hayır, tabii ki değil" ifadelerini kullandı.

Şimşek, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinin resmi prosedürlere bağlı olduğunu belirterek, bir kişinin seçim takvimi ve hukuki süreçler tamamlanmadan "cumhurbaşkanı adayı" olarak ilan edilemeyeceğini savundu. Açıklamalarında, geçmişte yapılan ön seçimlerde kullanılan oyların CHP seçmeninin iradesini yansıttığını ancak bunun tek başına resmi adaylık anlamına gelmediğini ifade etti.

İHRAÇ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Şimşek, programda kendisine yöneltilen "İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında ihraç süreci işletilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

CHP içerisinde devam eden sürece dikkat çeken Şimşek, konunun ilgili parti organları tarafından değerlendirileceğini belirtti. Parti içinde yaşanan ayrışmanın CHP'ye zarar verdiğini savunan Şimşek, bazı isimlerin partiden kopuş hazırlığında olduğunu öne sürdü.

“TEMİZ SİYASETTEN YANAYSALAR İSTİFA ETSİNLER”

Berhan Şimşek'in en dikkat çeken açıklamalarından biri ise istifa çağrısı oldu.

Şimşek, haklarında yargı süreçleri bulunan siyasetçilerin CHP ile ilişkilerini askıya almaları gerektiğini savunarak, "Temiz siyasetten yanalarsa partiden istifa etmeleri gerekir" görüşünü dile getirdi. Daha önce de benzer açıklamalar yapan Şimşek, yargı sürecini tamamlayan isimlerin aklanmaları halinde yeniden CHP'de görev alabileceklerini söylemişti.

CHP'DE GÖZLER YENİ SÜREÇTE

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan yönetim krizi ve parti içi tartışmaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki konumu, olası disiplin süreçleri ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, CHP gündeminin en önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.