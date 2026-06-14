Antalya’da eğitim ve azmin buluştuğu örnek bir başarı hikâyesi, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yaşandı. Kimya mühendisi olarak uzun yıllar meslek hayatını sürdüren Fikret Ügümü, yıllardır hayalini kurduğu mimarlık eğitimi için yeniden üniversite öğrencisi oldu. 58 yaşında ikinci üniversitesinden mezun olan Ügümü, eğitimde yaşın engel olmadığını gösteren dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Bu hikâyeyi daha da özel kılan ise oğlu Bahadır Ügümü’nün de aynı fakülteden mezun olması oldu. Baba ve oğul, farklı yıllarda aynı bölümde eğitim alarak mezuniyet sevinci yaşadı ve Akdeniz Üniversitesi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

YILLAR SONRA YENİDEN ÜNİVERSİTE SIRALARINA DÖNDÜ

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin eğitim hayatına başlamasının ardından 2018 yılında fakülteye kayıt yaptıran Fikret Ügümü, genç öğrencilerle birlikte yoğun bir eğitim sürecine başladı. Meslek hayatına devam ederken derslere katılan ve projelerini tamamlayan Ügümü, dört yıllık eğitimin ardından 2022 yılında mezun oldu.

Başarılı akademik performansıyla Onur Belgesi almaya hak kazanan Ügümü, ikinci üniversitesini başarıyla tamamlayarak yıllardır gerçekleştirmek istediği mimarlık hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ügümü’nün hikâyesi, yaşam boyu öğrenmenin önemini ortaya koyarken, eğitim almak için hiçbir yaşın geç olmadığını da bir kez daha gösterdi.

BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Fikret Ügümü’nün mezuniyetinin ardından bu kez oğlu Bahadır Ügümü aynı fakültede eğitim hayatına başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne kayıt yaptıran Bahadır Ügümü, dört yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamladı.

2026 yılında mezun olan genç mimar da tıpkı babası gibi Onur Belgesi almaya hak kazandı. Böylece Ügümü ailesi, aynı bölümden başarıyla mezun olan iki kuşağı bir araya getiren örnek bir hikâyenin kahramanı oldu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE BİR İLK

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kayıtlarına göre ilk kez bir baba ve oğul aynı bölümden mezun olarak üniversite tarihine geçti. Eğitim camiasında ilgi gören bu başarı hikâyesi, hem akademisyenler hem de öğrenciler tarafından takdirle karşılandı.

Üniversite yetkilileri, farklı yaş gruplarından öğrencilerin aynı hedef doğrultusunda eğitim almasının yükseköğretimin kapsayıcı yapısını gösterdiğini belirtirken, Ügümü ailesinin başarısının birçok kişiye ilham vereceğini ifade etti.

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ

Fikret Ügümü’nün yıllar sonra yeniden öğrenci olarak üniversiteye dönmesi ve başarılı bir şekilde mezun olması, yalnızca bireysel bir başarı olarak değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenmenin güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Oğlunun da aynı akademik yolu tercih ederek başarıyla tamamlaması ise aile içindeki rol model etkisinin ve kuşaklar arası motivasyonun önemini ortaya koyuyor.

Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan bu anlamlı hikâye, eğitim dünyasında azim, kararlılık ve hayallerin peşinden gitmenin sembolü olarak gösteriliyor.