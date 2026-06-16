Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı’nda kongre süreci hareketlendi. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün görevinden ayrılacağını ve yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından gözler 5 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak genel kurula çevrildi.

Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre, genel kurulun tek adayla gerçekleştirilmesi beklentisi sürerken, kulislerde ilçe başkanlığı için çeşitli isimler konuşuluyor.

Öne çıkan isimlerden biri, geçmiş yıllarda Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlenen ve üç dönem MHP Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Mustafa Toksöz oldu. Toksöz’ün teşkilat tecrübesi nedeniyle adı adaylık için değerlendirilen isimler arasında yer alıyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise 1221 FK Alanyaspor Başkanı Levent Uğur. Daha önce MHP’nin Oba Belediye Başkan Adayı olarak da siyasi çalışmalar yürüten Uğur’un, iş dünyası ve siyasi çevrelerle kurduğu ilişkiler nedeniyle adı ilçe başkanlığı için anılıyor.

Başkanlık için gündeme gelen üçüncü isim ise geçmişte Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Mustafa Türkdoğan. Türkdoğan’ın teşkilat geçmişi nedeniyle parti tabanında bilinen isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre MHP Genel Merkezi’nin kongrenin tek adayla yapılması yönünde bir yaklaşım benimsediği ifade ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde adaylık konusunda netleşme yaşanması bekleniyor.

MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın yeni başkanının belirleneceği kongre 5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.