Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımın en yoğun noktalarından birinde bakım çalışmaları başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durum bültenine göre, Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit geçici olarak trafiğe kapatılıyor. Ulaşım ise kalan şeritlerden kontrollü şekilde sağlanıyor.

GECE 22.00'DEN SABAH 06.00'YA KADAR SÜRECEK

Karayolları ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Program kapsamında çalışmalar her gün saat 22.00 ile 06.00 arasında devam edecek.

10 Haziran'da başlayan uygulamanın 25 Haziran'a kadar sürmesi planlanıyor. Bu süreçte özellikle gece saatlerinde Antalya-Alanya güzergâhını kullanacak sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor.

SÜRÜCÜLERDEN HIZ SINIRLARINA UYMALARI İSTENDİ

Yetkililer, çalışma sahasına yaklaşan sürücülerin trafik işaretleri ve yönlendirmeleri takip etmelerini, hız limitlerine uymalarını ve şerit daralmaları nedeniyle oluşabilecek yavaşlamalara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya-Alanya hattında araç yoğunluğunun arttığına dikkat çekilirken, bakım çalışmalarının yol güvenliğini artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Antalya-Alanya güzergâhında ayrıca yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yükünün önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Proje kapsamında çalışmaların sahada sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durum Bülteni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamaları.