ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrasında küresel enerji piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

Ancak sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki düşüşün tamamının pompa fiyatlarına doğrudan yansımayabileceğine dikkat çekiyor.

BRENT PETROLDE GERİLEME YAŞANDI

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin azalması ve arz endişelerinin hafiflemesi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Enerji piyasalarındaki bu gelişme, Türkiye'deki araç sahiplerinin de dikkatini akaryakıt fiyatlarına çevirdi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM ALANI OLUŞTU

Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre uluslararası fiyat düşüşünün tam olarak yansıması halinde önemli bir indirim potansiyeli ortaya çıktı.

Benzin: 8,38 TL

8,38 TL Motorin: 11,90 TL

Ancak uzmanlar, bu rakamların teorik hesaplamalar olduğunu ve tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtiyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerde belirleyici rol oynuyor.

Bu sistem kapsamında uluslararası fiyat düşüşleri öncelikle ÖTV düzenlemesi üzerinden mahsuplaştırılıyor. Bu nedenle tüketicinin pompada göreceği indirim miktarı, hesaplanan toplam düşüşten daha düşük olabiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehirlere göre güncel litre fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 63,03 TL - Motorin 66,41 TL

Benzin 63,03 TL - Motorin 66,41 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62,87 TL - Motorin 66,25 TL

Benzin 62,87 TL - Motorin 66,25 TL Ankara: Benzin 63,99 TL - Motorin 67,51 TL

Benzin 63,99 TL - Motorin 67,51 TL İzmir: Benzin 64,27 TL - Motorin 67,78 TL

AKARYAKIT İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Şu an için resmi olarak açıklanmış kesin bir indirim tarihi bulunmuyor.

Sektör temsilcileri, yeni fiyatların belirlenmesinde üç temel unsurun etkili olacağını belirtiyor:

Uluslararası petrol fiyatları

Dolar/TL kuru

Vergi düzenlemeleri

Bu nedenle önümüzdeki günlerde Enerji Piyasası ve dağıtım şirketlerinden gelecek fiyat güncellemeleri yakından takip ediliyor.

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ VATANDAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'da yaz sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte özel araç kullanımı, turizm taşımacılığı ve transfer hizmetlerinde akaryakıt tüketimi önemli ölçüde artıyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası bir indirim; turizm işletmeleri, servis taşımacılığı, araç kiralama şirketleri, tarım sektörü ve günlük ulaşım maliyetleri açısından bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayabilir.

Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle beklenen indirimin pompaya sınırlı yansıması ihtimali bulunuyor.