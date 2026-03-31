Tam iki yıl oldu...

Alanya’nın o her daim nemli, her daim siyaset kokan sokaklarında afişler bir gecede toplandı. Seçim ofislerinin ışıkları söndü ama sokaktaki gürültü kesilmedi.

Bir yanda "Nasıl oldu da oldu?" şaşkınlığı, diğer yanda 74 yıllık bir hasretin ardından gelen CHP’nin zafer çığlıkları.

Kolay değil; bir ömürlük bekleyişin, üç nesillik bir geleneğin değiştiği gündü o gün.

Herkes "Vitrinde kim var?" diye bakarken, siyasetin o tozlu raflarından değil, iş dünyasının pırıltılı masalarından bir isim düştü kentin gündemine. Osman Tarık Özçelik.

Siyaseten "kapalı kutu" dediler. Doğruydu. Nutuk atmayı değil, iş yapmayı; bağırmayı değil, hesaplamayı biliyordu.

Sahada üç güçlü aday, Alanya’nın sıcağında geceyi gündüze katıp ter dökerken; Özçelik, kulağa çok yalın, kalbe çok yakın bir sloganla çıktı yola: "Dürüst Aday."

Sadece iki kelime. Ama içinde binlerce hayal kırıklığının panzehri gizliydi. Ve o slogan, Alanya’nın kalesini içeriden fethetti.

Peki, ne oldu da CHP sadece Alanya’yı değil, tüm Antalya’yı haritada "kırmızıya" boyadı?

Bir yıl önce genel seçimlerde başa baş giden oylar, nasıl oldu da yerelde bir çığa dönüştü?

Yanıt ne strateji odalarında ne de cafcaflı miting meydanlarında saklıydı.

Yanıt; pazarda, market rafında, emeklinin boş cüzdanındaydı.

Enflasyon denen o görünmez canavar, Alanya’nın ocağını kavururken; dar gelirli, "geçinemiyoruz" feryadını sandığa taşıdı.

AK Parti ve MHP ittifakının o aşılmaz sanılan duvarları, hayat pahalılığına çarptı ve darmadağın oldu.

Emekli, yılların birikmiş sitemini cebinden çıkardığı o meşhur "Kırmızı Kart" ile gösterdi.

İki Yıllık Muhasebe:

Osman Başkan koltuğa oturalı tam 2 yıl geçti.

Kimisi "Az yaptı" dedi, kimisi "Şunu neden yapmadı?" diye sordu. Siyasetin doğası bu; eleştiri, ekmek kadar su kadar doğal.

Ancak iki yıldır değişmeyen, sarsılmayan tek bir şey var: O "Dürüst Aday" imajı.

Bugüne kadar o imajı zedeleyecek, o pırıltılı etiketi kirletecek en küçük bir şaibe sızıntısı bile olmadı. Özçelik, siyasetin o gri alanlarına girmeden, kendi doğrularıyla yürümeye devam ediyor.

Şimdi önümüzde iki yıl daha var.

Eleştirilerin dozunu koruyacağı, "muhalif dalganın" yavaş yavaş hazırlanacağı o kritik iki yıl... Genel seçimlerin ayak sesleri duyulmaya başladığı an, Alanya’da sahneler yeniden kurulacak, rakipler pusuya yatacak ve yarış yeniden başlayacak.

Çünkü yerel seçimin kapısı genel seçim biter bitmez açılır.

Peki, Osman Başkan yeniden aday olur mu?

İşte bu sorunun cevabı ne bizim köşelerimizde ne de kulis fısıltılarında... O cevap, Başkan’ın zihnindeki kıvrımlarda, Alanya için kurduğu hayallerin derinliğinde saklı.

Alanya 74 yıl bekledi. Şimdi ise izliyor.

Bakalım "Dürüstlük" sloganı, zamanın o acımasız dişlileri arasında nasıl bir iz bırakacak?

Bekleyip göreceğiz. Ama unutmayın; siyaset sabır işidir, Alanya ise tek gerçeğimiz.

Esen kalın...