Alanya'da 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından duyurulan kesintiler, TEİAŞ çalışmaları ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesintiler; Oba, Cikcilli, Tosmur, Kargıcak, Kızlar Pınarı, Saray ve Çamlıca başta olmak üzere çok sayıda mahalleyi etkileyecek.

Özellikle sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin, günlük yaşamın yanı sıra evden çalışanlar, turizm işletmeleri, apartmanlar ve küçük esnaf açısından da önemli etkiler yaratması bekleniyor. Vatandaşların elektronik cihazlarını korumak ve planlarını buna göre yapmak için kesinti saatlerini dikkate alması öneriliyor.

08.00 - 10.00 SAATLERİ ARASINDA TEİAŞ ÇALIŞMASI

Sabah saatlerinde başlayacak iki ayrı kesinti kapsamında Basırlı, Cumhuriyet, Cikcilli, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba, Tosmur, Bademağacı, Değirmendere, Uğurlu ve Çıplaklı mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik verilemeyecek.

Bu kesintiler, TEİAŞ tarafından yürütülen bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Özellikle Oba, Cikcilli ve Tosmur gibi yoğun nüfuslu bölgelerde yaşayan vatandaşların sabah saatlerinde elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

KARGICAK’TA 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kargıcak Mahallesi’nde Dalkılıçlı, Kelleciler Sokak ve Yıldırımlar Caddesi çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni yatırım çalışması olarak açıklandı.

ÇAMLICA MAHALLESİ DE ETKİLENECEK

Çamlıca Mahallesi Lortlar Sokak sakinleri de aynı saatlerde, 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşayacak. Çalışmaların bölgedeki enerji altyapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

KIZLAR PINARI VE SARAY’DA ÖĞLEYE KADAR KESİNTİ

Kızlar Pınarı ve Saray mahallelerinde Meteoroloji Sokak, Türkmenbaşı, Sevindik Sokak ve Yasemin Sokak çevresinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Turistik konaklama tesislerinin yoğun olduğu bu bölgelerde işletmelerin önlem alması önem taşıyor.

OBA MAHALLESİ’NDE EK KESİNTİ

Oba Mahallesi Medrese Caddesi, Seki Sokak ve Çarşambaoğlu mevkisinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

ALANYA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK BAŞLICA MAHALLELER

Basırlı, Bademağacı, Cumhuriyet, Cikcilli, Çamlıca, Çıplaklı, Değirmendere, Karakocalı, Kargıcak, Kızılcaşehir, Kızlar Pınarı, Oba, Saray, Tosmur ve Uğurlu mahallelerinin çeşitli bölümleri 18 Mayıs Pazartesi günü planlı kesintilerden etkilenecek.

Kesinti saatleri ve etkilenen alanlar çalışma sürecine bağlı olarak değişebilir. Vatandaşların güncel bilgileri AEDAŞ’ın resmi duyurularından takip etmesi faydalı olacaktır.