Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile yapılan görüşmenin ardından deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpte ayrıca A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de vedalaşıldı.

KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

39 MAÇTA 20 GALİBİYET

Sergen Yalçın, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ın başında toplam 39 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, sezonu 1,79 puan ortalamasıyla tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde sahasında Konyaspor'a mağlup olarak organizasyona veda etti.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sergen Yalçın'ın ayrılığıyla birlikte Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışının hız kazanması bekleniyor. Yönetimin kısa süre içinde yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör konusunu netleştirmesi öngörülüyor.

Siyah-beyazlı camianın önemli figürlerinden biri olan Sergen Yalçın'ın ayrılığı, Alanya'daki Beşiktaş taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor.