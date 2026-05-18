KUTLAMALAR 19 Mayıs Salı günü saat 09.00’da, Alanya Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Programda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Tören kapsamında Türk bayrağı göndere çekilecek. Saat 09.45’te tören alanı, öğrenciler ve katılımcıların Milli Egemenlik Stadyumu’na taşınmasıyla devam edecek. Stadyumdaki programda yaklaşık 300 kişilik antrenör, sporcu ve gösteri grubu yer alacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yapacak.

GÖSTERILER VE KORTEJLERLE DOLU BIR PROGRAM

Program kapsamında; Bando takımı eşliğinde geçit töreni ve kortej yürüyüşü, paramotor hava gösterisi, cimnastik ve halk oyunları gösterileri, taekwondo ve karate sunumları, özel sporcuların yer aldığı gösteriler, finalde tüm katılımcıların sahaya katılımıyla kapanış performansı yer alacak. Etkinlikte ayrıca genç sporcular tarafından Türk bayrağının protokole teslimi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunması ve Gençliğin Atatürk’e cevabı da programda yer bulacak. (Şerife ÇOBAN)

