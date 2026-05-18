HAYATINI kaybeden gencin inşaat sektöründe çalıştığı öğrenildi. İddiaya göre genç adam, bir süredir yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyordu. Hasan Karataş’ın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı hayatına son verdiği önesürüldü. Son yıllarda özellikle ikamet kısıtlamalarının ardından Alanya’da inşaat ve emlak sektöründe yaşanan durgunluğun birçok firmayı darboğaza sürüklediği belirtiliyor. Satışların düşmesi ve yatırımların azalmasıyla birlikte sektörde faaliyet gösteren çok sayıda işletmenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor. Ekonomik sorunların yalnızca ticareti değil, sosyal yaşamı ve insanların psikolojisini de olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor. Sektörde yaşanan belirsizlik ve geçim kaygısının birçok kişiyi ruhsal olarak yıprattığı belirtiliyor.

‘BUNUN HESABINI KİM VERECEK’

Konu ile ilgili Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, “İnşaat sektöründen bir meslektaşımızın hayatına son verdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ve başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve Allah’tan rahmet dilerim. Bu acı olay vesilesiyle yetkililere bir kez daha seslenmek istiyorum. Hiç bir dayanağı olmadan bir günde uygulamaya konan ikamet kısıtlamasının, maliye ve SGK’nın haciz baskılarının sektörü getirdiği durumu ne zaman göreceksiniz? Daha kaç kişi hayatına son verecek? Kaç aile dağılacak? Daha kaç kişi işsiz kalacak? Genç yaşta son bulan bu hayatın hesabını kim verecek?” diye konuştu.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Öte yandan Alanya’da yaşanan ikamet sorununu her fırsatta TBMM’de gündeme getiren CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bir kez daha yetkililere seslendi. Kaya genel kurulda yaptığı konuşmada, “Alanya’da esnafımız alarm veriyor. Taksicisinden manavına, restorancısından emlakçısına kadar birçok esnafımız, bir gecede getirilen ikamet kısıtlaması nedeniyle zor durumda kaldı. Antalya ve Alanya milyarlarca dolarlık döviz kaybediyor. Yeni yatırımcı ararken, elimizdeki nitelikli yabancı yatırımcıyı kaybediyoruz. İkamet için ev alım bedeli 100 bin dolara düşürülmeli, mahalle bazlı kota sistemi kaldırılmalıdır. Bıçak kemiğe dayandı. Geçtiğimiz kasım ayında verilen sözler artık tutulmalıdır. Biz de bu sorunun çözümü için atılacak her adıma destek vermeye hazırız” dedi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR