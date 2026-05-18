MÜTEVAZI bütçesine rağmen yıllardır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev ekonomik güce sahip kulüplerle aynı ligde mücadele eden Corendon Alanyaspor, Anadolu futbolunun en dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri olmayı sürdürdü. Sadece bir ilçe takımı olmasına rağmen, birçok büyükşehir temsilcisini geride bırakan Alanyaspor; sahadaki mücadeleci kimliği, doğru planlaması ve istikrarlı yönetim anlayışıyla Türk futbolunda örnek gösterilen kulüpler arasında yer aldı. Bu sezonun ardından dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise Akdeniz futbolundaki tablo oldu. Antalyaspor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda ederken, Akdeniz Bölgesi'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi artık Corendon Alanyaspor oldu. Bir il takımı küme düşerken, bir ilçe takımının Süper Lig'de yoluna devam etmesi futbol kamuoyunda da dikkat çekti.

DEVLERLE YARIŞTI, KALICI OLDU

2016 yılında Süper Lig'e yükselen Corendon Alanyaspor, geçen 10 sezonda sadece ligde kalmayı başaran bir takım olmadı. Turuncu-yeşilliler iki kez ligi 5'inci sırada tamamladı, Avrupa kupaları yarışının içinde yer aldı ve Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Özellikle 2021-2022 sezonunda elde edilen 64 puan, kulüp tarihinin en yüksek Süper Lig puanı olarak kayıtlara geçti. Alanyaspor, yıllar içerisinde teknik direktör değişimleri, oyuncu satışları ve ekonomik zorluklara rağmen Süper Lig'in kalıcı takımlarından biri olmayı başardı.

10 SEZONLUK SÜPER LİG YOLCULUĞU

2016-2017 → 12. sıra / 40 puan

2017-2018 → 12. sıra / 40 puan

2018-2019 → 9. sıra / 44 puan

2019-2020 → 5. sıra / 57 puan / Türkiye Kupası finali

2020-2021 → 7. sıra / 60 puan

2021-2022 → 5. sıra / 64 puan / UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme

2022-2023 → 15. sıra / 41 puan

2023-2024 → 8. sıra / 52 puan

2024-2025 → 12. sıra / 45 puan

2025-2026 → 11. sıra / 37 puan

SEZONUN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

2025-2026 sezonunda Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de toplam 34 maça çıktı. Turuncu-yeşilli ekip sezonu 7 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyetle tamamadı. Rakip fileleri 41 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü. Takımın en golcü oyuncusu 8 golle Güven Yalçın oldu. Onu 6'şar golle Florent Hadergjonaj ve İbrahim Kaya takip etti. Asist krallığında ise 9 asist yapan Florent Hadergjonaj zirvede yer aldı. Hwang Ui-jo ise 6 asistlik katkı verdi. Sezon boyunca takımın en istikrarlı ismi 3.179 dakika süren alan Nuno Lima olurken, onu 3.020 dakika ile Fidan Aliti takip etti.

ANADOLU'NUN EN İSTİKRARLI KULÜPLERİNDEN BİRİ

Birçok kulübün ekonomik krizler ve sportif başarısızlıklarla ligler arasında gidip geldiği süreçte, Corendon Alanyaspor istikrarıyla fark yarattı. Turuncu-yeşilli ekip; modern tesisleşmesi, oyuncu keşif sistemi, satış politikası ve futbol aklıyla Anadolu futbolunun en başarılı organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Akdeniz'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olarak yeni sezona hazırlanan Corendon Alanyaspor, 11'inci Süper Lig sezonunda da bölgenin gururu olmaya devam edecek. Cemali AYDINOĞLU