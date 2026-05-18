Kemer, Kurban Bayramı tatilini hem dinlenerek hem de keşfederek geçirmek isteyenler için Antalya'nın en cazip rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'in berrak suları, çam ormanlarıyla çevrili koyları ve binlerce yıllık tarihi mirasıyla Kemer, kısa bir tatilde bile dolu dolu anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

PHASELİS ANTİK KENTİ

Kemer'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Phaselis Antik Kenti geliyor. Roma ve Likya dönemlerinden kalma kalıntılar arasında yürüyüş yaparken, hemen yanı başındaki korunaklı koylarda denize girme imkanı bulunuyor. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Phaselis, özellikle bayram tatilinde ailelerin en çok tercih ettiği duraklardan biri oluyor.

GÖYNÜK KANYONU'NDA SERİN MOLALAR

Yaz sıcaklarından bunalanlar için Göynük Kanyonu ideal bir kaçış noktası sunuyor. Kanyon boyunca yürüyüş yapabilir, şelaleleri keşfedebilir ve doğal su havuzlarında serinleyebilirsiniz. Macera ve doğa tutkunları için Göynük Kanyonu, Kemer'in en etkileyici doğal alanları arasında yer alıyor.

ÇIRALI VE YANARTAŞ'IN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ

Kemer'e yakın konumda bulunan Çıralı, caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarıyla tanınıyor. Akşam saatlerinde ise Yanartaş'a çıkarak dağın içinden çıkan ve yüzyıllardır sönmeyen doğal ateşi izlemek mümkün. Bu eşsiz manzara, bayram tatiline farklı bir deneyim katıyor.

TAHTALI DAĞI'NDAN AKDENİZ'E KUŞBAKIŞI

Olympos Teleferik ile Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkarak Kemer ve Akdeniz'in etkileyici manzarasını izleyebilirsiniz. Deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yüksekliğe uzanan bu yolculuk, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

AYIŞIĞI PLAJI VE YÖRÜK PARKI

Kemer merkezde bulunan Ayışığı Plajı, sakin denizi ve merkezi konumuyla öne çıkıyor. Hemen yanında yer alan Yörük Parkı'nda ise Türkmen kültürüne ait etnografik eserleri inceleyerek bölgenin kültürel geçmişini yakından tanıyabilirsiniz.

BAYRAMDA KEMER'E YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Kurban Bayramı tatilinde Kemer'deki oteller, plajlar ve turistik alanlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini bir arada sunan ilçe, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere kısa sürede çok sayıda farklı deneyim yaşama fırsatı veriyor.