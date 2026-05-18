İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre, İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Emniyet güçlerince yakalanan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN İSİMLER

Savcılık sorgularının ardından tutuklanması istenen şüpheliler arasında Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, mühendis Menderes Çakmak ve tekniker Erkan Kavlak bulunuyor. Teknik şartnameyi hazırladığı öne sürülen Erkan Koç, İbrahim Yaşaroğlu, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk ile şirket yetkilileri Zeynep Düşmez (İnform) ve İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat) da tutuklamaya sevk edilen diğer isimler oldu.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ İDDİALAR NELER?

Kamu ihalelerinde şeffaflık ilkesinin ihlal edildiği ve şartnamelerin belirli firmalara göre düzenlenerek haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreç devam ediyor. Öte yandan, Koloni İnşaat firması yetkilisi İsmail Kurtuluş'un sağlık sorunları gerekçesiyle konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildiği bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanamayan bir şüphelinin durumu ise belirsizliğini koruyor.