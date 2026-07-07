Edinilen bilgilere göre Ersin Destanoğlu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya vardı. Tarafların transfer konusunda el sıkıştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Kariyerinde yeni sayfa

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giydikten sonra kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giymaya hazırlanıyor. Genç yaşta A takıma yükselen milli kaleci, Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere birçok önemli başarıda takımının kalesini korudu.

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle düzenli oynama şansı bulmakta zorlanan Ersin, yeni sezonda İngiltere'de yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Hull City'den önemli hamle

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Hull City, kaleci rotasyonunu Ersin Destanoğlu ile takviye etmeyi planlıyor. Kulübün teknik heyetinin uzun süredir takip ettiği milli file bekçisinin, fiziksel özellikleri ve potansiyeli nedeniyle tercih edildiği ifade edildi.

İlk yurt dışı deneyimi olacak

Hull City'ye transferinin resmiyet kazanması halinde Ersin Destanoğlu, profesyonel kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimini yaşayacak. Milli kalecinin İngiliz futbolunda göstereceği performans ise şimdiden merak konusu oldu.

Resmi imzaların atılmasının ardından Hull City'nin transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor.