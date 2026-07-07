Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaklaşık iki yıl önce deneme amacıyla ekilen salep bitkisinin ilk büyük hasadı gerçekleştirildi. Bölgenin sert iklimine uyum sağlayan ve bir yumrudan üç ila dört yumru veren ürün, yüksek ekonomik getirisiyle dikkat çekiyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in katılımıyla gerçekleştirilen hasatta, çiftçi Kerim Erişmiş'in tarlası incelendi. On beş yıldır çiftçilik yapan Erişmiş, ilk yıllarda yaşadıkları tecrübe eksikliğini aşarak salep, safran ve sarımsak üretiminde profesyonelleştiklerini aktardı.

KİLO FİYATI 15 BİN LİRAYA ULAŞIYOR

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bildirdiğine göre, kurutulmuş salebin kilogram fiyatı kalitesine bağlı olarak piyasada 14 bin ile 15 bin TL arasında işlem görüyor. İlçe Müdürü Murat İnan, dikilen her bir yumrudan ortalama üç ila dört adet yeni yumru elde ettiklerini ve bu verimin ilçe tarımının geleceği için büyük önem taşıdığını açıkladı.

ENDEMİK BİTKİ ÜRETİMİNİN TARIMSAL ÖNEMİ NEDİR?

Doğada koruma altında bulunan ve toplanması yasak olan endemik orkide türlerinden elde edilen salebin tarlada yetiştirilmesi, hem doğanın korunmasını sağlıyor hem de çiftçilere sürdürülebilir bir gelir kapısı aralıyor. Yüksek rakımlı ve sert iklimli bölgelerde alternatif tarım ürünü olarak öne çıkan salep, dayanıklılığı sayesinde üreticiler için katma değeri yüksek bir fırsat sunuyor.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise bölgede salep yetişmeyeceğine dair algının bu hasatla birlikte tamamen yıkıldığını belirtti. Geçirgen, artık ürünün yetişip yetişmeyeceğini değil, pazarlama stratejilerini konuştuklarını vurgulayarak hedeflerinin Yüksekova'yı salep üretiminde bir merkez haline getirmek olduğunu ifade etti. Bakanlık ve yerel yönetimlerin destekleriyle yeni projeler hazırlanacağı, ilçede salep ve safran üreten çiftçi sayısının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.