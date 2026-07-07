Alanya'da alacak meselesi nedeniyle yaşanan kavga, tarafların tutuklanmasıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre olay, Oba Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre A.A. ile U.A., yaklaşık 2 bin TL tutarındaki alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlu olduğu öne sürülen A.U.'nun evine gitti. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında A.U.'nun kurusıkı tabancayla ateş ettiği, yaşanan arbede esnasında silahın elinden alındığı öğrenildi. Olay sırasında A.U.'nun darbedildiği belirtildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.