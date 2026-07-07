Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi öncesinde üniversite adaylarının bölüm araştırma süreci hızlandı. Sağlık alanında kariyer planlayan öğrencilerin yakından takip ettiği eczacılık fakültelerinin güncel başarı sıralamaları yayımlandı.

Açıklanan verilere göre, eğitim niteliği, bilimsel araştırma kapasitesi ve uygulamalı eğitim olanakları gibi temel ölçütler baz alınarak Türkiye'nin en başarılı eczacılık fakülteleri belirlendi. Mezunların iş dünyasındaki başarılarının da dikkate alındığı listede, köklü devlet üniversitelerinin ağırlığı dikkat çekti.

ZİRVEDE HANGİ ÜNİVERSİTELER VAR?

Sıralamanın en üst basamaklarında Ankara ve İstanbul'daki eğitim kurumları yer aldı. Değerlendirme sonucunda listenin birinci sırasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yer buldu. İkinci sırada İstanbul Üniversitesi yer alırken, onu üçüncü sırada Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi takip etti.

ADAYLAR TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Eğitim uzmanları, eczacılık bölümünü seçecek adayların yalnızca genel sıralamalara değil, kurumların laboratuvar altyapılarına ve sektörle olan işbirliklerine de odaklanması gerektiğini aktardı. Özellikle uygulamalı eğitimin mesleki yetkinlikteki belirleyici rolünün, doğru bir akademik tercih listesi hazırlamada kritik olduğu vurgulanıyor.