Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlantik Okyanusu üzerinden gelen yeni bir sistemin önümüzdeki haftalarda Avrupa kıtası genelinde daha şiddetli sıcaklıklara yol açabileceğini bildirdi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge'nin açıklamasına göre, kıta genelinde sağlık sistemlerinin sadece tepki veren değil, önceden hazırlıklı olan bir yapıya kavuşturulması gerekiyor.

Hans Kluge, 41 ülkenin temsilcileriyle bir acil durum toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen görüşmede, yakın geçmişte tecrübe edilen aşırı sıcaklardan elde edilen veriler ve gelecekteki risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Yetkililer, sıcaklıklara karşı önceden belirlenmiş sağlık eylem planı bulunan ülkelerin kriz anında daha hızlı reaksiyon gösterdiğini aktardı.

RİSK GRUPLARI TEHLİKEDE

DSÖ verilerine göre, Avrupa'daki üye ülkelerin yarısından daha azı kapsamlı bir sıcak hava eylem planına sahip. Bakımevlerinde kalanlar, evsiz vatandaşlar ve sosyal izolasyon içindeki yaşlı bireylere kıta genelinde hala yeterli düzeyde ulaşılamadığı ifade edildi. Mevcut eksikliklerin yeni sıcak dalgası gelmeden önce giderilmesi gerektiği vurgulandı.

BEKLENEN SICAKLIKLAR 43 DERECEYİ BULABİLİR

Uzmanların aktardığı ön verilere göre, 20-28

Haziran tarihleri arasında yaşanan ve Avrupa tarihinin en şiddetli sıcak hava dalgası olarak kayıtlara geçen dönemde Fransa, Hollanda ve Belçika'da 1700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Enerji ve altyapı sistemlerinde ciddi hasara yol açan bu sürecin ardından, önümüzdeki günlerde Portekiz ve İspanya'nın güney kesimlerinde termometrelerin 43 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuldu.