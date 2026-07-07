Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, Çinli beslenme uzmanı Lin Li-Shen, siyah fasulye filizinin sindirim sistemini düzenleyen ve bağırsak sağlığını destekleyen özelliklerini açıkladı. Laboratuvar verileri, bu besinin lif oranında brokoli ve tatlı patates gibi sağlıklı beslenmenin sembolü olan sebzeleri geride bıraktığını gösteriyor.

Siyah fasulye filizi, içerdiği yüksek lif ve antosiyanin adlı antioksidan bileşikler sayesinde kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Hücre yenileyici özellikleriyle bilinen bu besin, bağırsak florasının temizlenmesinde ve serbest radikallerle mücadele edilmesinde etkili bir rol oynuyor.

LİF ORANINDA BROKOLİYİ NASIL GEÇTİ?

Araştırma sonuçlarına göre 100 gram brokoli ve tatlı patates yaprağı 3,4 gram lif barındırırken, aynı miktardaki siyah fasulye filizi 4,9 gram saf lif içeriyor. Beslenme listelerinde ikinci sırada yer alan soya fasulyesi filizi 100 gramda 2,5 gram lif sağlarken, piyasada sıkça bulunan maş fasulyesi filizi ise 1,4 gram lif barındırıyor. Ancak maş fasulyesi filizinin yüzde 94'ten fazlası sudan oluştuğu için kalori alımını düşürüp tokluk hissi sağlamada farklı bir avantaj sunuyor.

GÜNLÜK LİF İHTİYACININ NE KADARINI KARŞILIYOR?

Yetişkin bir bireyin sağlıklı bir sindirim sistemi için günlük ortalama 25 ila 30 gram lif tüketmesi öneriliyor. Siyah fasulye filizinin 100 gramında bulunan 4,9 gramlık lif değeri, günlük ihtiyacın önemli bir bölümünü tek bir porsiyonda karşılayarak kabızlık gibi kronik sindirim sorunlarının çözümüne istatistiksel ve pratik bir katkı sunuyor.

Uzmanlar, bitkisel protein açısından da zengin olan siyah fasulye filizinin planlı ve dengeli bir beslenme programına dahil edilmesini tavsiye ediyor. Düzenli tüketimin hem yaşlanma etkilerinin geciktirilmesine hem de sindirim fonksiyonlarının uzun vadede korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.