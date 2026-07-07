Antalya merkezli Melin Fuarcılık ve Organizasyon yetkililerinden Furkan Bedir, kentin fuarcılık potansiyelindeki düşüşe dikkat çekti. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, lokomotif niteliğindeki birkaç etkinlik dışında ulusal ve uluslararası birçok organizasyon rotasını İstanbul'a çevirdi.

Growtech Tarım Fuarı ve Food Product gibi sayılı organizasyonların ayakta kaldığını belirten Bedir, bu daralmanın sadece stant kurucularını değil, otelcilikten lojistiğe kadar geniş bir ekosistemi olumsuz etkilediğini ifade etti. Artan maliyetler nedeniyle yerli firmaların fuar katılımlarını ertelemek zorunda kaldığı bildirildi.

YURT DIŞI PAZARINA YÖNELİŞ

İç pazarda yaşanan bu daralma, yerel firmaları küresel ölçekte arayışlara itiyor. Almanya, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde anahtar teslim projeler yürüten şirket, son iki yıllık dönemde hizmet verdiği müşteri portföyünün yüzde 60'ını yabancı firmaların oluşturduğunu açıkladı.

EXPO ALANI İÇİN YENİDEN CANLANDIRMA ÇAĞRISI

Kış turizmini canlandırma potansiyeli taşıyan fuarların kaybı, Alanya dahil olmak üzere tüm Antalya çanağındaki konaklama ve hizmet sektöründe yakından takip ediliyor. Avrupa'nın en önemli fuar merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip kentin, bu avantajını kullanamaması bölgesel ekonomik hareketliliği kısıtlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarına seslenen sektör temsilcileri, EXPO için inşa edilen devasa alanın yıl boyu yaşayan bir ihtisas ve teknoloji merkezine dönüştürülmesini talep ediyor. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle çizilecek yeni bir yol haritasının, hem kent ekonomisine hem de Türkiye'nin genel ihracat hedeflerine ivme kazandıracağı vurgulanıyor.