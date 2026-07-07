İspanya'nın Sevilla kentinde sokakta unutulan bir tablo, çerçevesi için evine götüren bir vatandaşın dikkati ve yapay zeka teknolojisi sayesinde sahibine geri döndü. Uluslararası basına yansıyan gelişmelere göre, bulunan eserin 19. yüzyıl ressamlarından Joaquín Sorolla'ya ait olduğu ve 150 bin euro değer taşıdığı belirlendi.

Murcia kentinden Sevilla'ya hafta sonu tatili için gelen 57 yaşındaki Andrés Hurtado, sokakta yürürken duvara yaslanmış halde bırakılan bir tablo fark etti. Resimdeki tekne figürlerinden çok, tablonun gösterişli altın çerçevesi Hurtado'nun ilgisini çekti. Tablonun çöpe atıldığını veya unutulduğunu düşünen adam, yalnızca çerçevesini kullanmak amacıyla eseri alarak evine götürdü.

YAPAY ZEKA İLE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Tatil dönüşü evinde tabloyu detaylıca inceleyen Hurtado, akıllı telefonunda bulunan yapay zeka destekli görsel arama araçlarını kullanarak resmi internet üzerinde tarattı. Arama sonuçlarında eserin yüksek sanatsal değere sahip olabileceğini ve benzer eserlerle eşleştiğini gören vatandaş, Madrid'de faaliyet gösteren bir müzayede eviyle iletişime geçti.

Sanat uzmanlarının fotoğraflar üzerinden yaptığı ilk incelemelerde, eserin İspanyol usta ressam Joaquín Sorolla'ya ait orijinal bir parça olduğu tespit edildi. Sahil temaları, deniz ve ışık oyunlarıyla tanınan ressamın bu tablosunun piyasa değerinin 150 bin euro (yaklaşık 8 milyon TL) civarında olduğu rapor edildi.

KAYIP İHBARI VE POLİSE TESLİM

Tablonun gerçek değerini öğrenen Hurtado, haber bültenleri ve internet üzerinden yaptığı araştırmalarda eserin asıl sahipleri tarafından verilmiş bir çalıntı veya kayıp ihbarı bulunduğunu gördü. Durumun bir hırsızlık vakası veya taşınma sırasındaki büyük bir ihmal olduğunu anlayan vatandaş, herhangi bir maddi talepte bulunmadan tarihi eseri polise teslim etti. Tablo, emniyet güçleri aracılığıyla gerçek sahiplerine ulaştırıldı.

GÖRSEL ARAMA TEKNOLOJİLERİNİN SANAT DÜNYASINA ETKİSİ

Akıllı telefonlara entegre edilen yapay zeka destekli görsel arama motorları, son yıllarda kayıp veya değeri bilinmeyen sanat eserlerinin tespitinde artan bir kullanıma sahip. Uzman değerlendirmelerine göre, sıradan kullanıcıların da kolaylıkla erişebildiği bu teknoloji, hem sanat piyasasındaki şeffaflığı artırıyor hem de kayıp vakalarının çözüm sürecini önemli ölçüde hızlandırıyor.