Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından kadın üreticileri desteklemek amacıyla kurulan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2026 yılının ilk altı ayında önemli bir satış hacmine ulaştı. Muratpaşa Belediyesi verilerine göre, yılın ilk yarısında mağazada toplam 8 bin 548 ürün alıcı bulurken, bu satışlardan 3 milyon 135 bin liralık gelir sağlandı. Elde edilen tüm kazanç, uygulanan sistem çerçevesinde doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı.

Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek ve el emeği üretimleri ekonomik bir değere dönüştürmek hedefiyle hayata geçirilen proje, Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde hizmete açılmıştı. Başlangıç aşamasında 20 kadın kooperatifi ile faaliyete geçen mağaza, aradan geçen süre zarfında büyüyerek günümüzde 41 farklı kadın kooperatifinin ürünlerini sergilediği bir merkeze dönüştü.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ?

Yılın ilk altı aylık döneminde tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği kategori doğal gıda ürünleri oldu. Kadınların kendi imkanlarıyla ürettiği erişte, reçel, pekmez, sirke ve tarhana gibi temel gıdaların yanı sıra, coğrafi işaret tesciline sahip Tavşan Yüreği zeytin satışlarda öne çıktı. Gıda ürünlerine ek olarak, mağaza raflarında el emeği hediyelik eşyalar da yer alıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle plaj çantaları ve el yapımı plaj kıyafetleri hem kent sakinlerinin hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin dikkatini çekiyor.

KONSİNYE SATIŞ MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Mağazada uygulanan konsinye satış modeli, yerel üreticilerin pazara erişimindeki bariyerleri ortadan kaldıran pratik bir ekonomik çözüm sunuyor. Bu sistemde her kooperatif için mağaza içinde özel bir raf alanı tahsis ediliyor. Üreticiler ürünlerinin satış fiyatını kendileri belirliyor ve belediye bu süreçte yalnızca bir aracı rolü üstleniyor. Ürünler satıldıkça elde edilen bedel kesintisiz olarak kooperatiflerin hesaplarına yatırılıyor. Bu sayede kadın üreticiler, herhangi bir dükkan kirası veya işletme maliyeti yükü altına girmeden ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırma fırsatı yakalıyor.