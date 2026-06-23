Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 18 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen mezuniyet töreni, Özlem ailesi için çifte kutlamaya sahne oldu. İki yıl önce ALTSO

Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü kazanan 50 yaşındaki Selda Özlem, bölüm ikincisi ve okul dördüncüsü unvanıyla mezuniyet cübbesini giydi.

Üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk günlerde, 22 yaşındaki kızı İlayda Özlem’e Hodgkin Lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konulduğunu öğrenen anne, eğitimini yarıda bırakma kararı aşamasına geldi. Ancak Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olan kızının, kendisine verdiği diplomayı alma sözünü hatırlatması ve okulu bırakmamasını istemesi üzerine eğitimine devam etti. Öğrenci temsilciliği ve kalite yönetim sistemi süreçlerinde aktif rol alan Selda Özlem, zorlu kemoterapi takvimiyle derslerini eş zamanlı yürüttü.

MEZUNİYET ÖNCESİ GELEN TEMİZ PET RAPORU

Aktarılan bilgilere göre, anne Selda Özlem için en büyük hediye mezuniyet töreninden bir gün önce ulaştı. Kızı İlayda'nın son sağlık taramasında PET sonucunun tamamen temiz çıkmasıyla aile, kanserle olan iki yıllık mücadeleyi kazandıklarını öğrendi. Törende diplomasını alan Selda Özlem, bu akademik başarıyı eşi Orhan Özlem'e ve sağlığına kavuşan kızına ithaf ettiğini bildirdi.

HASTALIK SÜRECİNDE MOTİVASYONUN ETKİSİ

Tıbbi otoritelerin genel kabul gören yaklaşımlarına göre, ağır tedavi gerektiren onkolojik süreçlerde hastanın ve ailesinin eğitim gibi uzun vadeli hedeflere odaklanması, psikolojik dayanıklılığı artırarak iyileşme sürecine doğrudan katkı sağlıyor. Özlem ailesinin kanser tedavisi ile akademik eğitimi bir arada yürüten bu hikayesi, söz konusu psikolojik direncin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Turizm sektöründen emekli olan ve gelecekte turizm fakültesini de tamamlayarak akademisyen olmayı hedeflediğini açıklayan Selda Özlem, desteklerinden dolayı önceki dönem ALTSO

Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Gölge, Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu ve tüm eğitim kadrosuna teşekkürlerini iletti.