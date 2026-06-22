2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler Alanya’dan memleketlerine dönmeya başladı. Turizme dayalı ekonomik yapısıyla öne çıkan Alanya’da yaz aylarında yaşanan yoğunluk, kış döneminde yerini belirgin bir sakinliğe bırakıyor. “Ölü sezon” olarak adlandırılan bu süreçte otellerin büyük bölümü kapanırken, hizmet ve ticaret sektöründe de ciddi bir yavaşlama yaşanıyor. Ancak son yıllarda bu tabloyu dengeleyen en önemli unsurlardan biri üniversiteler oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Üniversitesi, kentin sadece eğitim altyapısını değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal döngüsünü de yılın 12 ayına yayarak önemli bir rol üstleniyor. Öğrenci nüfusunun oluşturduğu hareketlilik, özellikle kasım ayından itibaren başlayan durgunluk döneminde esnaf için kritik bir canlılık kaynağına dönüşüyor.

“ÜNİVERSİTE FİKRİ KIŞIN DURGUNLUĞA ÇÖZÜM OLARAK DOĞDU”

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, üniversite fikrinin yıllar önce kentin ekonomik döngüsünü yıl geneline yaymak amacıyla gündeme taşındığını hatırlattı. Değirmenci, "2000'li yılların başında özellikle kış aylarında durgunlaşan Alanya ticaretine, sosyal yapısına ve ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Alanya'mızda üniversitenin kurulması gerektiğini gündeme taşıyarak önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük katkıları ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi bir ilçede kurulan ilk üniversite olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2003 yılında 83 öğrenci ile başladığı yolculuğuna bugün yaklaşık 16 bin öğrenciyle devam etmektedir. Pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik kısıtlamalar ve zorluklar sonucunda son 4 yıldır öğrenci sayısı maalesef aşağı yukarı aynı noktada duruyor. 2023 yılında 16 bin 205 öğrenci ile en yüksek öğrenci sayısına ulaşmıştır. Beklentilerimiz Tıp Fakültesinin de hizmete girmesiyle öğrenci sayısının 30 binlere ulaşmasıdır. 2000'li yılların başında 30 binler rakamını telaffuz etmiştik. Bugün de ulaştığımız yaklaşık 16 bin öğrencimiz ile kış aylarında özellikle yeme içme sektöründe, kafeler ve kafeteryalarda ve diğer anlamda ticari hayatta ekonomik olarak Alanya'mıza katkı sağlamaktadır. Ekim ayı sonu itibariyle sona eren turizm sezonu sonrası Mayıs Haziran aylarına kadar bölgemizdeki öğrencilerin şehir ekonomisine, sosyal ve ticari hayatımıza olumlu yönde katkıları olmaktadır. Alanya üniversitemizin de öğrenci sayısının ve bölümlerinin artmasıyla Alanya ekonomisine katacağı değer yadsınamaz. Yaz turizm sezonunun sona ermesi ile kışın öğrenci ağırlıklı bir kent olabilmenin getirdiği değişikliklere ve yapıya yönetimsel olarak ayak uydurmalı ve gelen öğrencilerimizin gelecek olarak olan öğrencilere referans sağlamasını temin etmeliyiz" dedi.

“KIŞ AYLARINDA ESNAFIN CAN DAMARI”

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ise üniversitenin özellikle kış aylarında esnaf için kritik bir ekonomik destek sağladığını söyledi. Yenialp, geçmişte yaz sezonu dışında birçok işletmenin aylarca kapalı kaldığını hatırlatarak, "Üniversitemizin şehrimize ve ekonomimize ciddi anlamda katkıları vardır. Eskiden mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında bizim yüksek sezon dediğimiz dönemi yaşardık. Bunun akabinde ekonomimize katkı sağlayacak herhangi bir hareketlilik olmazdı. Esnaflarımız açısından da durum aynıydı. Ancak üniversitemiz açıldıktan sonra esnaflarımız kış sezonunda da artık dükkanlarını açmaya başladı. Yüksek sezon dediğimiz dönemlerin dışında, en az üç-dört ay boyunca esnaflarımız iş yerlerini kapalı tutarken, artık 12 ayın tamamında dükkanlarını açık tutmaya çalışıyorlar. Çünkü ekonomide bir hareketlilik var ve Alanyamız kış sezonunda da öğrencilerimiz sayesinde hareketli bir hale geldi. Sadece esnaflarımız değil, Alanyamıza eğitim maksadıyla gelen birçok öğrencinin ev kiraları ve diğer harcamaları da esnafımıza büyük destek sağlıyor. Üniversitemizin şehrimize katkısı gerçekten ekonomi anlamında çok büyük oldu" diye konuştu.

“TURİZM KENTİ KİMLİĞİ ÜNİVERSİTEYLE TAMAMLANIYOR”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli ise üniversitelerin turizm kentleri için yalnızca eğitim kurumu değil, aynı zamanda ekonomik denge unsuru olduğunu vurguladı. Gencelli, “Üniversiteler, şüphesiz bir kentin ekonomisine ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Ancak özellikle turizm destinasyonlarında üniversitelerin etkisini değerlendirirken konuyu gerçekçi bir perspektiften ele almak gerekir. Alanya gibi ekonomisinin büyük ölçüde turizme dayandığı bir şehirde üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda ekonomik döngüyü destekleyen, sosyal yaşamı zenginleştiren ve şehrin geleceğine yatırım yapan stratejik aktörlerdir. Bu açıdan bakıldığında Alanya'nın bir turizm kenti olmasının yanında aynı zamanda bir üniversite kenti kimliği kazanması da son derece önemlidir. Bugün Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi ile birlikte yaklaşık 17 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle turist yoğunluğunun azaldığı kış aylarında öğrencilerin şehirde bulunması ekonomik hareketliliğin tamamen durmasını engelleyen önemli bir unsurdur. Elbette üniversitelerin yarattığı ekonomik katkıyı turizm gelirleriyle kıyaslamak doğru olmaz. Alanya esnafının ana beklentisi yaz sezonunda gelen yerli ve yabancı turistlerden oluşmaktadır. Ancak öğrencilerin konaklamadan ulaşıma, market alışverişinden yeme içmeye kadar birçok alanda oluşturduğu talep, şehir ekonomisinin dengelenmesine katkı sağlamaktadır. Her öğrencinin kent ekonomisine bıraktığı katkı, miktarı ne olursa olsun Alanya için bir artı değerdir. Üniversitelerin ekonomik katkılarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkileri de oldukça önemlidir. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen gençlerin Alanya'da eğitim alması, şehrin kültürel çeşitliliğini artırmakta, sosyal yaşamı canlı tutmakta ve Alanya'nın daha dinamik bir kent yapısına kavuşmasına katkı sunmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin karşılaştığı bazı yapısal sorunlar da bulunmaktadır. Alanya'da turizm sezonunun kasım ayının sonlarına kadar devam etmesi ve üniversitelerin eylül ayında açılması nedeniyle özellikle konaklama konusunda ciddi talepler oluşabilmektedir. Mevcut yurt kapasitesinin yetersiz kaldığı dönemlerde öğrenciler farklı konaklama alternatiflerine yönelmek zorunda kalmaktadır. Benzer şekilde turizm sezonunun mart sonu ve nisan başında başlaması, üniversitelerin ise haziran ayına kadar devam etmesi nedeniyle öğrenciler zaman zaman barınma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedir. Lafın kısası; üniversiteler Alanya ekonomisinin temel taşı değildir ancak önemli bir destek unsurudur. Daha da önemlisi, şehrin sosyal dokusunu güçlendiren, kültürel çeşitliliğini artıran ve gelecekteki gelişimine katkı sağlayan kurumlardır. Bu nedenle Alanya'nın iki üniversitesiyle birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgeye önemli katkılar sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi