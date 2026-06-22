Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, güz yarıyılı lisansüstü program başvurularının 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Adayların belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlayabilecekleri ifade edilirken, eğitim programlarının hem akademik gelişimi hem de sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlandığı vurgulandı.

Alanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Türkçe ve İngilizce seçeneklerle sunulan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor. Programlar, bilimsel araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş hayatında ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında da nitelikli eğitim imkânı sağlıyor.

Yeni dönemde Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programı, hem Türkçe hem de İngilizce dil seçenekleriyle tezli ve tezsiz olarak öğrenci kabul edecek. Programın, gastronomi sektöründe akademik bilgi ve uygulama deneyimini bir araya getirerek alanında uzman profesyoneller yetiştirmesi amaçlanıyor.

İşletme yüksek lisans programı ise Türkçe tezli ve tezsiz seçenekleriyle modern iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yönetim, liderlik, stratejik planlama ve kurumsal gelişim alanlarında uzmanlaşmak isteyen adaylara hitap ediyor. Program kapsamında öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dönük eğitimler de sunulacak.

Mimarlık alanında eğitim almak isteyen adaylar için hazırlanan program ise Türkçe ve İngilizce tezli seçeneklerin yanı sıra Türkçe tezsiz programla dikkat çekiyor. Mimarlık yüksek lisans programında tasarım, kentleşme, sürdürülebilirlik ve çağdaş mimari yaklaşımlar üzerine akademik çalışmalar yürütülebilecek.

Günümüzün hızla gelişen dijital dünyasına yönelik hazırlanan Sosyal Medya ve Dijital İletişim yüksek lisans programı da Türkçe tezsiz olarak öğrenci kabul edecek. Program kapsamında dijital medya yönetimi, içerik üretimi, marka iletişimi ve yeni medya uygulamalarına yönelik eğitimler verilecek.

Alanya Üniversitesi yetkilileri, lisansüstü eğitimin bireylerin kariyer gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, bilimsel araştırmaya katkı sunmak ve uzmanlık alanlarında kendini geliştirmek isteyen tüm adayları programlara başvurmaya davet etti. Üniversite, güçlü akademik kadrosu, uluslararası eğitim vizyonu ve uygulamalı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerine nitelikli bir lisansüstü eğitim deneyimi sunmayı hedefliyor