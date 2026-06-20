Samsun'un Bafra ilçesinde 1980 yılında liseden mezun olduktan sonra her yıl üniversite sınavına katılan Topçuoğlu, bu yıl 45. kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. Bafra Ticaret ve Sanayi Ortaokulu'nda sınava giren emekli eğitimci, hedefinin altıncı üniversiteyi bitirmek olduğunu belirtti.

AA'nın aktardığına göre, bugüne dek Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde kamu yönetimi, işletme yönetimi ve organizasyon, turizm ve otelcilik, ilahiyat ile ulaştırma hizmetleri bölümlerini tamamlayan Topçuoğlu, eğitim hayatına yerel yönetimler bölümüyle devam etmek istiyor. Meslek hayatında 10 yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği ve 4 yıl özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekliye ayrılan aday, öğrencilere pes etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

GUINNESS REKORU İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav heyecanını bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yeğeni Halenur Tokur ile paylaşan Topçuoğlu, dört yıl sonra yeğeniyle beraber YKS'ye girmeyi planlıyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak isteyen aday, 45 yıldır kesintisiz olarak sınava girdiğini kanıtlayan belgeleri toplayarak Türkiye temsilciliğine resmi başvuru yapacak.

Dünya genelinde akademik sınavlara en fazla katılım sağlayan kişilerin tescil sürecinde, resmi kurum onaylı sınav giriş ve sonuç dökümlerinin eksiksiz ibraz edilmesi şart koşuluyor. Topçuoğlu da bu prosedüre uygun olarak ÖSYM kayıtlarını bir araya getirerek rekorunu resmiyete dökmeyi hedefliyor. Gençlere "Kazanamazlarsa seneye, olmazsa bir dahaki seneye kazanırlar" diyerek moral veren adayın azmi, eğitim sürecinde yaş sınırı olmadığını bir kez daha gösterdi.