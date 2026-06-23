Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, kamu alacaklarının yıllık yüzde 29 tecil faiziyle 72 aya kadar taksitlendirilmesinin önü açıldı. Daha önce yüzde 39 olarak uygulanan tecil faiz oranının düşürülmesi ve vadenin uzatılması, özellikle ödeme güçlüğü yaşayan işletmeler açısından önemli bir kolaylık olarak değerlendiriliyor.

ESNAF VE İŞLETMELERDEN YOĞUN BAŞVURU

Alanya’da ekonomik koşullar nedeniyle vergi ve SGK borçlarını ödemekte zorlanan çok sayıda esnaf ve işletme sahibi, düzenlemenin açıklanmasının ardından vergi daireleri ile SGK müdürlüklerine başvurmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre ilk hafta içinde binin üzerinde mükellef yapılandırma talebinde bulundu. Esnaf temsilcileri, borcu bulunan üyelerin başvuru süresini kaçırmamaları gerektiğini belirterek yeni imkanın dikkatle değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Düzenleme kapsamında vergi borçları, SGK primleri ve bazı kamu alacakları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı aranmayacak.

Uzun vadeli ödeme planı sayesinde işletmelerin nakit akışını daha rahat yönetebilmesi hedeflenirken, kamu borçları nedeniyle haciz veya icra riskiyle karşı karşıya kalan mükelleflerin de yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

ALANYA ESNAFI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Turizm sezonunun devam ettiği dönemde birçok işletme gelir elde etmeye devam etse de artan maliyetler, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve geçmiş dönem borçları nedeniyle esnafın önemli bir kısmı finansal baskı altında bulunuyor. Yeni taksitlendirme uygulaması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kamu borçlarını daha yönetilebilir bir ödeme planına dönüştürmesine imkan sağlayacak.

Yerel esnaf temsilcileri, borçlu mükelleflerin son başvuru tarihini beklemeden işlemlerini tamamlamalarının olası yoğunlukların önüne geçeceğini ifade ediyor.

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:20), Resmi Gazete, yerel esnaf temsilcilerinden alınan bilgiler.