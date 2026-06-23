ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, termometreler 39 dereceyi gösterdi. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinin yaşandığı kentte, bunaltıcı havadan kaçmak isteyen vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti. Özellikle Konyaaltı ve Lara sahillerinde gün boyunca yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 39 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü. Yüksek sıcaklık ve yoğun güneş ışınları nedeniyle kent merkezinde sokak ve caddelerde sakinlik dikkat çekerken, serinlemek isteyenler soluğu sahillerde aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren plajlara gelen yerli ve yabancı turistler, Akdeniz'in serin sularında yüzerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar denizde vakit geçirirken, bazıları ise şemsiyelerin altında dinlenmeyi tercih etti. Çocukların denizde ve sahilde eğlenceli vakit geçirdiği gözlenirken, tatilciler bol bol güneşlenerek yazın tadını çıkardı.

Konyaaltı Sahili'nde özellikle gençlerin falezlerden denize atlayarak serinlemeyi tercih ettiği görüldü. Sahil boyunca oluşan yoğunluk havadan görüntülenirken, plajlarda şezlong ve şemsiye doluluk oranlarının yüksek olduğu dikkat çekti. Lara Sahili'nde de benzer manzaralar yaşanırken, tatilciler gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Kentte sıcaklığın etkisi sadece sahillerde değil, günlük yaşamda da hissedildi. Öğle saatlerinde güneşin etkisinin artmasıyla birlikte vatandaşların gölgelik alanlara yöneldiği, park ve bahçelerdeki ağaç altlarının yoğun ilgi gördüğü gözlendi. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için kafe ve alışveriş merkezlerini tercih etti.

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havalara karşı daha dikkatli olması gerektiği belirtilirken, gün boyunca bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi.

Meteoroloji yetkilileri ise hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirerek, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalarını istedi.