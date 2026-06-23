Geçtiğimiz şubat ayında ALS hastalığı nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Eric Dane'in ailesi, ölümünün ardından ilk Babalar Günü'nü geride bıraktı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, oyuncunun eşi Rebecca Gayheart, pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden kızları 16 yaşındaki Billie Beatrice ve 14 yaşındaki Georgia Geraldine'in babalarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Gayheart, mesajında bu özel günün kızları için zor geçtiğini belirterek, Dane'in onları her zaman koruduğuna inandığını ifade etti.

Ekim 2004'te evlenen ve Eylül 2017'de ayrılık kararı alan çiftin hukuki süreci yıllarca sonuçlanmamıştı. İkili, Mart 2025'te alınan bir kararla boşanma davasını geri çekmişti. Bu kararın, Dane'in nisan ayında kamuoyuna duyurduğu ALS teşhisiyle bağlantılı olduğu ve Gayheart'ın hastalık sürecinde eşinin yanında olmak için bu adımı attığı aktarıldı.

GİZLİ VEDA RÖPORTAJI VE SON SÖZLERİ

Eric Dane'in vefatından aylar önce sadece ölümünden sonra yayınlanması şartıyla gizli bir röportaj verdiği ortaya çıkmıştı. Brad Falchuk tarafından gerçekleştirilen 50 dakikalık "Ünlü Son Sözler: Eric Dane" adlı kayıtta, oyuncu doğrudan kızlarına ve eşine seslendi. Dane, kızlarına hitaben hayatta elinden geleni yaptığını belirterek, onlara olan sevgisini dile getirdi.

Aynı röportajda eşi Rebecca Gayheart hakkında da konuşan Dane, ayrı yaşadıkları dönemde çocuklarıyla zaman kaybettiklerini ancak önemli anlarda her zaman bir arada olmaya çalıştıklarını ifade etti. Eşinin zorluklar karşısında kendisinden daha mücadeleci olduğunu vurgulayan oyuncu, aralarında hala bir sevgi bağı bulunduğunu aktardı.

ALS HASTALIĞI SÜRECİ VE ETKİLERİ

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen, kas kontrolünün giderek kaybedilmesine yol açan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Eric Dane'in teşhisinin ardından yaklaşık bir yıl boyunca bu hastalıkla mücadele ettiği ve sürecin sonunda ailesinin yanında hayata veda ettiği biliniiniyor.