Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya ve Gazipaşa başta olmak üzere bölgede muz üretiminin yılın her döneminde aralıksız devam ettiğini belirterek, sektörün sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Devletin sağladığı sübvansiyonlu kredilerin üretimin devamlılığında önemli rol oynadığını ifade eden Göktepe, son yıllarda artan girdi maliyetlerinin üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin muz üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da üreticilerin büyük özveriyle çalıştığını belirten Göktepe, özellikle enerji, gübre, zirai ilaç, işçilik ve sulama maliyetlerinde yaşanan artışların üreticinin kârlılığını önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi. Üretimin sürdürülebilir olması ve üreticinin bahçesinde kalabilmesi için maliyetleri azaltacak yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Muz üretiminin yalnızca bölge ekonomisine değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Göktepe, yerli üretimin korunmasının stratejik önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda muz üretiminde önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Göktepe, bu başarının korunabilmesi için üreticinin rekabet gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle ithal muz karşısında yerli üreticinin zor durumda kaldığını dile getiren Göktepe, ithalat politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İthal muzda anti-damping uygulamalarının hayata geçirilmesinin yerli üreticiyi koruyacak önemli adımlardan biri olacağını belirten Göktepe, haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Göktepe, "Üreticimiz her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Ancak artan maliyetler ve ithal ürün baskısı karşısında üreticimizin ayakta kalabilmesi için desteklerin artırılması gerekiyor. Yerli üretimin korunması hem çiftçimizin geleceği hem de ülkemizin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Göktepe, muz üreticisinin taleplerinin dikkate alınmasını ve sektörün geleceğini güvence altına alacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Göktepe, üreticilerin desteklenmesi halinde Türkiye'nin muz üretiminde daha da güçlü bir konuma ulaşabileceğini sözlerine ekledi.