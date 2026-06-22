ALANYA'DA D-400 Karayolu’nun Kestel Mahallesi geçişinde meydana gelen trafik kazası, bölgede yoğunluğa neden oldu. Kavşak noktasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza sonrası ulaşım adeta durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya’nın en yoğun trafik akışının yaşandığı güzergahlardan biri olan D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet ile bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, araçların tek şeritten ilerlemesine izin verildi.

TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle özellikle Alanya şehir merkezi yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafik akışı nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki trafik ekipleri akışın normale dönmesi için çalışma yürüttü.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.