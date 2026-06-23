Hilton Otelleri daha önce yaptığı açıklamada Demirtaş'ın şirket çalışanı olmadığını ve Hilton'u temsil etmediğini duyurmuştu. Demirtaş da yaptığı açıklamada Hilton ile herhangi bir bağının bulunmadığını doğruladı.

"BEN EMEKLİYİM, HİLTON İLE İLGİM YOK"

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu anda emekli ve mesleği bırakmış biriyim. Hilton ile bir ilgim yok. Geçmişte LinkedIn gibi uygulamalarda güncel olmayan CV'm kalmış ve basın da halen aktif görevdeyim gibi algılamış. Güncelledim ve düzelttim."

YouTube kanalında yaptığı açıklamada da haberlerde kullanılan "Hilton yöneticisi" ifadesine tepki gösteren Demirtaş, geçmiş kariyerinde çok sayıda uluslararası otelde görev yaptığını ancak bugün herhangi bir otel grubunda çalışmadığını söyledi.

"ALANYA'YA HAKARET ETMEDİM"

Kendisi hakkında yapılan haberlerde "Alanya'ya ağır hakaret etti" yorumlarına da yanıt veren Demirtaş, sözlerinin hakaret değil eleştiri olduğunu savundu.

"Alanya ile ilgili benim hakaretim yok. Ben bazı şeyleri söylüyorum. Bunları çözmek mi daha iyi, yoksa üstünü örtüp devam etmek mi daha iyi?" diyen Demirtaş, Alanya için üzüldüğünü ve yıllarca bölgenin tanıtımına katkı verdiğini öne sürdü.

ALANYA'DAKİ SORUNLAR İÇİN DENETİM ÇAĞRISI

Yaklaşık yarım saat süren açıklamasında Demirtaş, Alanya'da turizm sektörünün daha sık denetlenmesi gerektiğini savundu.

Özellikle bazı otellerde kayıt dışılık, personel ücretleri, çalışma koşulları ve hizmet kalitesi konusunda ciddi problemler bulunduğunu iddia eden Demirtaş, Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlara daha yoğun denetim çağrısında bulundu.

Demirtaş ayrıca bazı işletmelerde kaçak işçi çalıştırıldığı, bazı tesislerin düşük kalite nedeniyle turist memnuniyetini olumsuz etkilediği ve sektörün uzun vadeli planlama eksikliği yaşadığı yönünde iddialar dile getirdi. Bu iddialar Demirtaş'ın kişisel değerlendirmeleri olarak açıklamasında yer aldı.

"ALANYA'YI TANITMAK İÇİN EMEK VERDİM"

Demirtaş, geçmiş yıllarda Alanya Kalesi, Sapadere Kanyonu, Syedra Antik Kenti ve Dimçayı gibi destinasyonlarla ilgili çok sayıda tanıtım videosu hazırladığını belirterek Alanya'ya karşı olumsuz bir yaklaşım içinde olmadığını savundu.

"Alanya'nın sadece denizini değil tarihini ve kültürünü de tanıtmaya çalıştım" diyen Demirtaş, açıklamalarının amacının sorunlara dikkat çekmek olduğunu söyledi.

"OTELLER REZİDANSA DÖNÜŞÜYOR"

Demirtaş'ın açıklamasındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise Alanya'daki otel yatırımlarının geleceğine yönelik oldu.

Bazı otellerin kapanarak yerlerine rezidans projeleri yapıldığını öne süren Demirtaş, mevcut ekonomik koşullar devam ederse Alanya'da konaklama sektörünün daha fazla baskı altında kalacağını iddia etti.

HİLTON'DAN MESAFE, SÖZLERİNİN ARKASINDA

Hilton'un kendisini temsil etmediği yönündeki açıklamasını doğrulayan Demirtaş, buna karşın Alanya turizmine ilişkin değerlendirmelerinin arkasında durduğunu söyledi.

Demirtaş, "Alanya'yı kötülemek değil, daha iyi olması için konuşuyorum" ifadelerini kullanırken, turizm sektöründeki yapısal sorunların açık şekilde tartışılması gerektiğini savundu.