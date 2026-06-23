İntihar şüphesiyle başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilk etapta intihar süsü verilen olayın aslında cinayet olduğu saptandı. Olayın faili ise hayatını kaybeden şahsın eşi çıktı. Şüpheli eşin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda şüpheler eş üzerinde yoğunlaştı. Sorguya alınan şahsın, suçunu itiraf etmesiyle dosyadaki sır perdesi aralandı. Şüphelinin adli makamlara sevk süreci ve olayın arka planına dair adli işlemler devam ediyor.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN CİNAYETLER NASIL ÇÖZÜLÜYOR?

Adli tıp uzmanlarına göre, intihar gibi gösterilmeye çalışılan vakalarda olay yeri inceleme ekiplerinin topladığı fiziksel bulgular belirleyici oluyor. Kan lekesi dağılımı, yara izlerinin anatomik açısı ve ortamdaki olası boğuşma emareleri, şüpheli ölümlerin aydınlatılmasında en önemli deliller arasında yer alıyor.