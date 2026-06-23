Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, gece saatlerinde uykuya dalmayı ve kesintisiz bir uyku süreci geçirmeyi zorlaştırıyor. Davranışsal uyku tıbbı uzmanı Dr. Wendy M. Troxel'in aktardığına göre, beynin sıcak havalarda uyku moduna geçişi yavaşlarken, alınacak basit önlemler ve doğru yatak odası düzenlemeleriyle bu sorunu aşmak mümkün.

Uzmanların kendi yataklarında da uyguladığı yöntemlerin başında, yatak soğutma pedleri geliyor. Bu pedler, vücut ısısının yatağa hapsolmasını engelleyerek alt tabakadan serin bir zemin oluşturuyor.

KATMANLI YATAK DÜZENİ

Yaz aylarında yorganı tamamen kaldırmanın uyku psikolojisi açısından hatalı olduğu belirtiliyor. İnsan beyni, uyku esnasında güvende hissetmek için hafif bir ağırlığa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle uzmanlar, ince bir üst çarşafın üzerine hafif bir yazlık yorgan serilmesini ve gece sıcaklık arttıkça bu katmanların kademeli olarak azaltılmasını tavsiye ediyor.

DOĞAL LİFLİ KUMAŞLARIN ÖNEMİ

Yaz gecelerinde sentetik kumaşlardan uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Doğal elyaflardan üretilmiş yatak tekstilleri, nemi hızla emerek hava sirkülasyonu sağlıyor ve ısıyı içeride hapsetmiyor. Aynı kural pijama seçiminde de geçerli olup, hafif ve nefes alabilen kumaşların tercih edilmesi öneriliyor.

ALTERNATİF SOĞUTMA YÖNTEMLERİ

Klima bulunmayan veya klimanın rahatsızlık verdiği ortamlarda, havayı sadece sirküle eden standart vantilatörler yetersiz kalabiliyor. Dr. Troxel, bu durumlarda buharlaştırıcı soğutucuların kullanılmasını öneriyor. İçerisine soğuk su veya buz aküleri yerleştirilen bu cihazlar, odaya serin ve nemli hava üfleyerek yatak odasının sıcaklık dengesini ideal seviyeye taşıyor.

MELATONİN SALINIMI İÇİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Yaz aylarında günlerin uzun olması ve güneşin geç batması, uyku hormonu olarak bilinen melatonin salınımını geciktiriyor. Uzmanlar, akşam saatlerinde dışarıdayken güneş gözlüğü takmanın beyne gecenin yaklaştığı sinyalini verdiğini belirtiyor. Eve girildiğinde ise kalın perdelerin kapatılıp ışıkların kısılması, vücudun biyolojik saatini düzenleyerek melatoninin doğal yollarla salgılanmasını hızlandırıyor. Uyku hijyeni uzmanlarına göre, ısı kontrolü kadar ışık yönetimi de kaliteli bir yaz uykusunun temel şartları arasında yer alıyor.