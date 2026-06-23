Antalya Kepez’de meydana gelen trafik kazası, bir ailenin hayatını değiştirdi. Edinilen bilgilere göre Sevilay Aytış, okul çıkış saatine yakın çocuklarını almak için evinden motosikletiyle ayrıldı. Kaza, Yeniemek Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nin kesişiminde yaşandı.

KAVŞAKTA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

İddiaya göre Aytış, kavşağa yaklaştığı sırada yola çıkan bir aracı fark edince ani fren yaptı. Fren sonrası motosikletin kontrolünü kaybeden kadın, asfalt üzerinde metrelerce sürüklendi. Yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirtilen Aytış, yol ortasında bulunan bir otomobile çarptı. Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdığı öğrenildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevilay Aytış, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi sırasında akciğerinde hasar ve iç kanama olduğu belirlenen Aytış ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

EŞİ CENAZE TESLİMİNDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Üç çocuk annesi Sevilay Aytış’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Hayat arkadaşını kaybeden Ahmet Aytış’ın, cenazeyi teslim alırken büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Aytış’ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Duacı Mezarlığı’na götürüldü.

TRAFİK GÜVENLİĞİ TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Kepez’de yaşanan kaza, özellikle kavşaklarda motosiklet sürücülerinin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Antalya’da son yıllarda motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte benzer kazalar da sık sık yaşanıyor.