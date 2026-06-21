21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen AYT'nin ardından adaylar doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek için resmi cevap anahtarını araştırmaya başladı. Ancak 21 Haziran saatleri itibarıyla ÖSYM tarafından AYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ÖSYM, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını genellikle aynı günün ilerleyen saatlerinde veya kısa süre içerisinde erişime açıyor. Bu nedenle adaylar, YDT oturumunun sona ermesinin ardından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruyla birlikte adaylar soru kitapçığına ve cevap anahtarına erişebilecek.

ÖSYM TÜM SORULARI PAYLAŞIYOR MU?

ÖSYM, telif hakları ve sınav güvenliği gerekçesiyle sınav sorularının tamamını yayımlamıyor. Kurum, her yıl olduğu gibi 2026-YKS kapsamında da Temel Soru Kitapçığı adı altında soruların belirli bir bölümünü ve ilgili cevap anahtarlarını adayların erişimine açacak.

AYT CEVAP ANAHTARI NEREDEN İNDİRİLECEK?

ÖSYM duyurusu yayımlandığında adaylar:

ÖSYM Resmi İnternet Sitesi (osym.gov.tr)

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

üzerinden PDF formatındaki temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.

Yayımlanacak cevap anahtarı sayesinde adaylar net hesaplaması yapabilecek, tahmini puanlarını değerlendirebilecek ve tercih süreci öncesinde ilk analizlerini oluşturabilecek.

Kaynak: ÖSYM duyuruları, YKS uygulama takvimi ve güncel sınav takip haberleri.