Antalya'nın merkezindeki Müze-Zerdalilik güzergahında hizmet veren nostalji tramvayında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Klima bölümünden yükselen dumanları fark eden yolcuların durumu vatmana bildirmesiyle araç Cumhuriyet Meydanı durağına varmadan güvenli şekilde durdurularak tahliye edildi.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, tahliyenin hemen ardından tramvayın tavan kısmında alevler belirdi. Bölgeye hızla sevk edilen belediye ekipleri yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, sonrasında olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri soğutma çalışmalarını tamamladı.

SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından hatta detaylı bir inceleme başlatıldı. Meydana gelen olay sebebiyle nostalji tramvayı seferleri her iki yönde de geçici olarak durduruldu. Yetkililer, güzergahtaki teknik çalışmaların bitmesiyle seferlerin yeniden normale dönmesi için sürecin yürütüldüğünü bildirdi. Öte yandan, kentte gün içinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.

T2 HATTI HANGİ SAATLERDE ÇALIŞIYOR?

Antalya'nın ilk şehir içi raylı sistemi olan ve 1999 yılında faaliyete geçen T2 Nostaljik Tramvay Hattı, toplam 11 istasyondan oluşuyor. Her 30 dakikada bir karşılıklı hareket eden tramvayların ilk seferi Zerdalilik'ten saat 07.00'de, müze yönünden ise 07.24'te başlıyor. Günlük ulaşım döngüsü gece Zerdalilik'ten 22.30 ve müze yönünden 22.54 seferleriyle sona eriyor.