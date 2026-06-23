Görüntülerde yılanın bahçedeki yoğun bitki örtüsü arasında ilerlediği görülürken, vatandaşın sakin davranarak hayvana zarar vermeden müdahale ettiği dikkat çekti. Yılanı görüntüleyen vatandaş, kayıt sırasında “Bölgemizin en zehirli yılanlarından bir tanesi; engerek. Çok zehirlidir. Bahçemde buldum ve öldürmeden tekrardan doğaya salıyorum” ifadelerini kullandı.

PLASTİK KELEPÇELERE DOLANDI

Kaydedilen görüntülerde engerek yılanının çevreye atılmış plastik kablo kelepçelerine dolandığı ve bu nedenle hareket etmekte zorlandığı görüldü. Vatandaşın müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Uzmanlar, doğaya bırakılan plastik ve benzeri atıkların yalnızca yılanlar için değil, birçok yaban hayvanı için de ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle kırsal bölgelerde bırakılan plastik malzemeler hayvanların hareket kabiliyetini kısıtlayabiliyor ve ölümle sonuçlanabilecek durumlara neden olabiliyor.

VATANDAŞTAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Antalya Alanya’nın kırsal mahallelerinde zaman zaman görülen engerek yılanları, güçlü zehirleri nedeniyle dikkatle yaklaşılması gereken türler arasında yer alıyor. Buna rağmen vatandaşın yılanı öldürmek yerine güvenli şekilde doğaya bırakması, çevrede takdir topladı.

Yetkililer, zehirli yılanlarla karşılaşılması halinde hayvana müdahale edilmemesini, güvenli mesafenin korunmasını ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi verilmesini öneriyor.