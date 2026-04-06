Türk televizyon ve sinema sektörünün öne çıkan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuk kariyeri hem de geçmişiyle sık sık gündeme geliyor. 2000’li yılların başında mankenlikle adını duyuran Tatlıtuğ, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

ADANA’DAN DÜNYA SAHNESİNE

27 Ekim 1983’te Adana’da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, gençlik yıllarında basketbolla ilgilendi. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası spor kariyerini bırakmak zorunda kaldı.

Bu süreçten sonra yönünü modelliğe çeviren Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek uluslararası alanda tanındı. Paris’te bir süre yaşayan Tatlıtuğ, burada aldığı tekliflerle oyunculuğa yöneldi.

EKRANLARDA BÜYÜK ÇIKIŞ

Oyunculuk kariyerine 2005 yılında “Gümüş” dizisiyle adım atan Tatlıtuğ, özellikle Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesi kazandı. Ancak asıl çıkışını “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteriyle yaptı.

Ardından “Kuzey Güney”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Cesur ve Güzel” ve “Çarpışma” gibi yapımlarda başrol oynayan Tatlıtuğ, televizyon kariyerini sağlamlaştırdı.

SİNEMA VE ÖDÜLLER

Başarılı oyuncu sinema alanında da dikkat çekti. “Kelebeğin Rüyası” filmindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Tatlıtuğ, özellikle Altın Kelebek başta olmak üzere çok sayıda prestijli ödüle layık görüldü. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

ÖZEL HAYATI

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te evlendi. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Bugün hâlâ hem televizyon hem de dijital projelerde yer alan Tatlıtuğ, Türkiye’nin en popüler ve en çok kazanan oyuncuları arasında gösteriliyor.

Bir ara basketbol, sonra mankenlik… derken ekran. Hayat bazen böyle yön değiştiriyor.

Ve açıkçası, o dönem Gümüş dizisini izleyenler hâlâ unutmuş değil…