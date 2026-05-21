İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanarak Karadeniz ve Güney bölgelerindeki birçok ilde bugün akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağışlara karşı resmi bir uyarı yayımladı.

Bakanlığın aktardığına göre, Batı Karadeniz şeridinde etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü yağışlar; Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın genelinde şiddetini artıracak. Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun ise özellikle kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli hava olayları gözlemlenecek.

GÜNEY İLLERİNDE RİSK DEVAM EDİYOR

Yağışlı sistemin yurdun güney kesimlerinde de etkili olacağı bildirildi. MGM raporlarına göre Niğde, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay'ın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın güneyinde şiddetli sağanak bekleniyor.

HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Uzmanlar, özellikle risk altındaki illerde yaşayanların su basma tehlikesi olan altgeçitlerden uzak durmasını, araçlarını dolu riskine karşı güvenli alanlara park etmesini ve yetkili kurumların anlık bildirimlerini yakından takip etmesini tavsiye ediyor.