Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Mayıs 2026

Pazar günü Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde şiddetli hava olayları bekleniyor. Sabah saat 06.00 itibarıyla başlayacak olan sistemin, akşam 21.00'e kadar bölgeyi etkisi altında tutacağı açıklandı.

Yetkililer, aralarında Alanya'nın da yer aldığı geniş bir alanda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Resmi açıklamaya göre uyarı yapılan ilçeler arasında Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş bulunuyor.

HANGİ RİSKLERE KARŞI TEDBİR ALINMALI?

Beklenen yağışların beraberinde çeşitli doğal tehlikeler getirebileceği belirtiliyor. Meteoroloji raporunda ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtınanın yanı sıra hortum oluşma ihtimaline dikkat çekildi. Yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarların ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği aktarıldı.

ALANYA'DA NASIL BİR ETKİ BEKLENİYOR?

Turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya ve çevresinde, bu tür ani hava değişimleri bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sera üreticilerinin ve açık alandaki işletmelerin olası hortum ile su baskını risklerine karşı önceden hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Antalya Valiliği de vatandaşlara çağrıda bulunarak, gün boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı resmi kurumların uyarılarının dikkate alınmasını istedi.