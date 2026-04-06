Ülke genelinde kar ve fırtına etkili olurken, Alanya’da bahar havası yüzünü gösterdi. 21 dereceyi gören vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

ALANYA'DA PLAJLAR HAREKETLENDİ

Türkiye’nin birçok noktasında kar, sağanak ve fırtına günlük yaşamı zorlaştırırken, Antalya’nın Alanya ilçesinde tam tersi bir tablo yaşandı. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar yükseldiği ilçede, özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sabah saatlerinden itibaren sahile inen vatandaşlar, uzun süredir beklenen güneşli havayı fırsat bildi. Kimisi denize girerek sezonu erkenden açtı, kimisi ise sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.

DENİZ SUYU 17 DERECEYE ULAŞTI

Alanya’da hava sıcaklığı 21 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece seviyesine çıktı. Bu tablo, özellikle kıştan çıkan vatandaşlar için cazip bir ortam oluşturdu. Plajda dikkat çeken bir başka detay da teknelerden denize atlayan vatandaşlar oldu. Sahilde güneşlenenler, yürüyüş yapanlar, fotoğraf çeken turistler… herkes bir şekilde bu kısa bahar molasını değerlendirdi.